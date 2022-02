Under 19 - Cuneo Olmo un poker per volare

Il Cuneo Olmo riprende il discorso da dove l'aveva lasciato al termine del girone d'andata prima della sosta, con una bella vittoria. Per i biancorossi allenati da mister Tolu si tratta del quarto successo consecutivo che permette loror di mantenere il passo della capolista Chisola. Convincente il 4-0 esterno con cui riesce a piegare il PancalieriCastagnole e a mantenere la vetta della classifica a una sola lunghezza di distanza. L'inizio del match sembra abbastanza equilibrato, ma con il passare dei minuti la formazione ospite guadagna metri e costringe gli avversari sulla difensiva. Dopo un paio di occasioni non sfruttete il Cuneo Olmo trova il meritato vantoaggio in chiusura di prima frazione di gioco, grazie a Karamoko, che sfrutta al meglio una bella azione in velocità e non lascia scampo a Dora.