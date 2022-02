Under 19 - Due squilli Ivrea e la vetta è a un passo

Missione compiuta per l'Ivrea, che fa suo il big match di giornata sul campo dell'Alicese Orizzoniti e opera il sorpasso in classifica, agguantando così la seconda piazza, approfittando anche della frenata dell'altra ex capolista il Quincitava sul campo del Gassino. Solamente il Volpiano è ora davanti agli orange, ma solamente per un punto. La formazione ospite prova fin da subito a sorprendere la retroguardia avversaria con Tapparo che non conclude nello specchio. L'Alicese allenta la pressione con una punizione di Fiorino. L'Ivrea ci prova ancora prima dell'intervallo prima con Peretti e Genestrone, anche in questo caso senza fortuna.