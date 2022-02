Under 19 - Venaria, successo prezioso

Una vittoria che vale oro per la capolista Venaria, che regola 4-3 il Caselle al termine di una gara sofferta e combattuta, ma guadagna i tre punti preziosissimi per mantenere a distanza l'inseguitrice più vicina, il Lucento, a sua volta vittorioso con il Collegno Paradiso. Si parte subito forte e alla prima azione untile il Venaria si porta subito in vantaggio con Cuccaro, che batte con una gran conclusione l'incolpevole portiere ospite. Sembra il preludio di una giornata trionfale per gli arancioverdi che invece subiscono subito l'1-1 con Edoardo Sorrentino, servito alla perfezione da Recano. Dopo la doccia fredda i ragazzi di Ermanni tornano a premere sull'acceleratore per tornare in vantaggio e i loro sforzi vengono premiati al 22' quando Cesarano è il più rapido di tutti ad arrivare sul traversone di Cuccaro. In chiusura di prima frazione le cose si complicano ulteriormente per il Caselle che rimane in dieci per l'espulsione di Vadrucci per doppio giallo.