Under 19 - L'Acqui torna a correre

Torna finalmente a sorridere dopo qualche passaggio a vuoto l'Acqui e mantiene quindi la vetta della classifica anche se ancora in coabitazione con la Saviglianese, anch'essa vincitrice nel suo match. Arriva infatti un brillante 6-1 esterno sul campo non certo facile come quello del Mirafiori, formazione in lotta per un posto in zona playoff a cancellare gli ultimi due pareggi consecutivi dopo la ripresa del campinato. Si vede subito che i ragazzi di mister Maccarini sono particolarmente determinati e voglio a tutti i costi prendersi i tre punti. Dopo qualche tentativo andato a vuoto al 12' arriva il vantaggio con Matteo Lorenzon, che sfrutta al meglio il lavoro dei compagni e non lascia scampo a Rolle. I padroni di casa accusano il colpo e appena quattro minuti più tardi devono subire il raddoppio con Mazzarello, forse il migliore in campo in assoluto, visto che il numero 11 ospite realizzerà una tripletta personale, contribuendo in maniera decisiva nellavittoria dei suoi.