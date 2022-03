Under 19 - Ivrea regina del derby

Un derby si sa nasconde sempre delle insidie, anche se se l' Ivrea partiva sicuramente cn i favori del pronostico nella sfida con i cugini dell' Ivrea Banchette . I ragazzi di mister Conta dimostrano di non patire troppo la pressione e compiono al meglio la loro missione vincendo 2-0 e incamerando così tre punti fondamentali per continuare la sfida a distanza con almeno quattro avversarie raccolte in una manciata di punti. Gli orange mantengono il secondo posto in classifica a una sola lunghezza di distanza dalla vetta occupata dal Volpiano, a sua volta vincitore sul Cnh Industrial, cosi come vincitrici sono uscite anche la altre pretendenti alla vittoria finale o a un posto nei playoff come Quincinetto e Pro Eureka, pareggio invece per l'Alicese, comunque sempre in corsa.

Nelle prime battute l'incontro è equilibrato, con le due squadre che sembrano prendere le misure l’un l'altra. Con il passare die minuti però l'Ivrea prende in mano il comando delle operazioni. Al 22' arriva anche il vantaggio firmato da Actis Perino che non lascia scampo a Ippolito dopo un bell'assist di un compagno. Gli ospiti non riescono nemmeno ad accennare una reazione concreta che devono subire il raddoppio pochi minuti più tardi, questa volta con Cagnin su un0azione tutta in velocità. Si va al riposo sul doppio vantaggio per i padroni di casa. Nella ripresa l'Ivrea prova a controllare la situazione e il Banchette sale un po' di tono per cercare di tornare in corsa. Arriva anche qualche buona occasione con Del Mestre e Guidato, ma la difesa locale fa buona guardia ed esce senza danni. Gli orange di tanto in tanto allentano la pressione con ripartenze veloci che tengono sempre in apprensione Ippolito e compagni. Alla fine il 2-0 non cambierà più e l'Ivrea può festeggiare la vittoria del derby e continuare il suo inseguimento al trono del girone.