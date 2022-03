Under 19 - CBS un poker per volare

Prosegue l'ottimo momento di forma per il CBS che ora non può più nascondersi e può puntare decisamente al trono del girone E distante solamente una lunghezza. I ragazzi di Filoni questa volta stendono con un perentorio 4-1 il Castellazzo e approfittano del pareggio della capolista Acqui per avvicinarsi e adesso la situazione vede tre squadre in appena due punti con la Saviglianese a completare il terzetto.

Ci si attende una partenza lanciata dei padroni di casa, che però devono rinunciare al proprio bomber Linsalata, e invece è il Castellazzo ad approcciare meglio la prima parte dell'incontro e al 17' arriva anche il vantaggio ospite con Scavelli su una bella iniziativa personale. I rossoneri provano subito a reagire e si rendono pericolosi in un paio di occasioni. Al 26' però gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione per proteste di Majdoul. I padroni di casa riescono subito a capitalizzare la superiorità numerica pareggiando il conto con Mele che realizza da pochi passi dopo il perfetto assist di Vander Elst. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa i ragazzi di Filoni avanzano il baricentro ed è ancora Mele a superare Gallinaro, questa volta servito da Parrinello. I rossoneri provano a mettersi al sicuro da possibili brutte sorprese, ma non sono lucidi sotto porta. Bisogna attendere i minuti finali per avere la certezza della vittoria, quando, prima Ferrando e poi Vander Elst, mettono la propria firma sul 4-1 finale.