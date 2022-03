Under 19 - Blitz Pinerolo con il Chisola

Il Pinerolo fa suo il big match con il Chisola e ora può veramente sognare in grande e puntare anche alla vittoria del girone. Per i vinovesi invece è ormai crisi vera visto che è arrivata la terza sconfitta consecutiva con conseguente aggancio in vetta alla classifica della Cheraschese, con la coppia Pinerolo e Cuneo Olmo a sole due lunghezze e pronte alla zampata in caso di altri passi falsi. La partita non ha tradito le attese, offrendo emozioni in serie. La prima arriva al 15' quando l'arbitro fischia il rigore a favore del Pinerolo, che però non sfrutta l'occasione con Blal, che si fa ipnotizzare da Mussino che para. Scampato il pericolo è il Chisola a sfiorare il gol con Geraci e Viano, ma anche il portiere ospite risponde presente. Sul finire del primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio con Picotto che di testa batte Mussino.