Under 19 - Al Pedona Apicella si dimette

Un po' a sorpresa è arrivata la notizia di un altro cambio in panchina. L'allenatore del Pedona Under 19 Aldo Apicella ha infatti rassegnato le proprie dimissioni e non sarà più alla guida della squadra già a partire dal prossimo impegno con l'Albese. Determinante nella scelta del tecnico è stata sicuramente l'ultima rocambolesca sconfitta per 6-5 contro il Caraglio penultima forza del girone e quindi anche la situazione di classifica è peggiorata con la formazione ora pienamente invischiata in zona playout, anche se a livello di punti la situazione è tutt'altro che compromessa. Al successore di Apicella il compito di condurre il Pedona ad una salvezza che nella prima parte di stagione sembrava scontata.