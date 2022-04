Under 19 - Il Volpiano non tradisce mai

Vince e convince la capolista Volpiano che supera di slancio l'ostacolo Rvarolese 4-0 e si prende i tre punti utili per mantenere a distanza di sicurezza l'inseguitrice Ivrea, anch'essa vincitrice nel suo match contro la Pro Eureka. I ragazzi di Santoro partono subito con il piede pigiato sull'acceleratore e riescono a portarsi subito in vantaggio al 3' grazie a Bellomo, abile a concludere una bella azione in velocità. Il gol a freddo fa vacillare la Rivarolese che non reagisce subito e anzi deve subire il raddoppio dei biancoviola al 10' quando è Cavalla a sorprendere Tucciariello con una bella conclusione. Non paghi del doppio vantaggio i padroni di casa continuano a tenere alto il proprio baricentro e realizzano anche il terzo gol ancora con Bellomo, che può quindi festeggiare la doppietta personale.

Si va quindi al riposo sul rassicurante 3-0 per le Foxes. Nella ripresa la musica non cambia, anche se la pressione sugli ospiti non è più così alta. Arriva comunque anche il poker firmato questa volta da Erriquez

con una bella iniziativa personale. A questo punto la capolista può concedersi il lusso di controllare la situazione per non rischiare in fase difensiva e nello stesso tempo per preservare un po' di energie in vista dello sprint da finale di stagione.