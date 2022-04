Centallo - Pellissero: Grazie a chi ha salvato il nostro dirigente

In un calcio che spesso offre spunti negativi anche a livello giovanile, c'è da segnalare un bell'episodio di sport in cui le rivalità sportive sono state messe da parte e ha prevalso l'umanità e la solidarietà, in cui la vita di un uomo è stata di fatto salvata dalla tempestività dei soccorsi da parte di tutti i presenti. Durante la sfida di Under 19 tra Centallo e Cheraschese, il dirigente di casa Ezio Varioletto ha accusato un malore in campo. Sono stati gli interventi dei presenti, sia appartenenti alla formazione di casa sia degli ospiti ad evitare il peggio prima dell'arrivo dei soccorsi. Attraverso una lettera aperta sul canale social della società rossoblù il Presidente Stefano Pellissero ha voluto personalmente ringraziare i protagonisti del bel gesto: