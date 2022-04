Under 19 - Saviglianese ancora in corsa

La Saviglianese torna dalla trasferta sul campo del San Giacomo Chieri con una convincente vittoria per 2-0 e riapre il discorso per il primo posto del girone, avvicinandosi nuovamente alla capolista CBS che non va oltre il pareggio nella propria sfida contro l'Ovadese. I rossoblù con i tre punti conquistati sono ora a due sole lunghezze dalla vetta. I ragazzi di Rocca iniziano subito con piglio deciso e sbloccano il risultato in una delle prime occasioni utili al 9' quando Allasia riesce a concludere in maniera vincente una bella azione in velocità.