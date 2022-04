Under 19 - Colpo grosso Cuneo Olmo

Colpo grosso del Cuneo Olmo nel big match di giornata che si impone per 2-0 contro la capolista Chisola e riapre decisamente i giochi per un posto nelle finali regionali e per la vittoria del girone. Quando mancano solamente tre giornate al termine della stagione regolare sono infatti ben quattro formazioni raccolte in appena tre punti: dai 49 del Chisola ai 46 del Cuneo Olmo, con in mezzo Pinerolo a quote 48 e Cheraschese a 47. Solamente due di queste squadre però potranno giocarsi le proprie chances per i titolo regionale.

Il match non ha tradito le aspettative, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiare le forze. Gli ospiti provano subito a forzare la mano, ma senza fortuna. I biancorossi non stanno certo a guardare e rispondono colpo su colpo con un paio di belle conclusioni di Gjura e Ambrogio, che però non sorprendono Mussino. L'episodio spartiacque della partita arriva nel largo recupero al termine del primo tempo, quando Santini riesce a battere il portiere avversario con una conclusione in acrobazia. La reazione del Chisola è rimandata al secondo tempo e infatti i ragazzi di Masera sembrano molto determinati nel cercare di rimettere a posto il punteggio. L'occasione buona arriva al 5' quando Viano si guadagna un calcio di rigore, ma che lui stesso sciupa calciando a lato. Le cose si complicano ulteriormente per il Chisola che prima rimane in dieci e poi addirittura in nove per le espulsioni di D'Attoli e Viano, entrambi per doppia ammonizione. Nel finale i ragazzi di Masera, provano ugualmente a cercare pareggio con un forcing finale, ma finiscono per sbilanciarsi troppoe e così arriva il raddoppio biancorosso grazie a Giachino abile a concludere un'azione in velocità.