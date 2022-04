Under 19 - Alpignano, titolo a un passo

L' Alpignano fa suo lo scontro diretto con il Venaria con un perentorio 4-1 esterno ed è ora a un soffio dal titolo, visto che i punti di vantaggio sui rivali sono saliti a 6 con due gare dalla fine. Potrebbe arrivare già settimana prossima nella sfida casalinga con il Lascaris il punto decisivo per la vittoria del campionato. Un'enorme soddisfazione per il gruppo allenato da mister Lapiccirella , che ha passato gran parte della stagione all'inseguimento dei Cervotti, ma è stato capace di non mollare mai e operare il sorpasso al momento giusto per poi scappare, con la soddisfazione di aver vinto entrambi gli scontri diretti, che hanno di fatto fatto la differenza. Il Venaria invece deve pensare a conservare almeno il secondo posto visto che ora è stato raggiunto anche dal Vanchiglia a quota 53 punti.

C'era grande attesa per questa sfida e il match non ha tradito le attese. Dopo una prima parte di studio, visto l'importanza della posta in palio, è la formazione ospite a dare fuoco alle polveri sul finire del primo tempo. Al 32' infatti arriva il vantaggio biancoazzurro con Lamaj, che interviene di testa sul cross di un compagno. Prima ancora che il Venaria potesse organizzare una vera e propria reazione, l'Alpignano piazza anche il raddoppio al 40' questa volta con Critelli, che anticipa Vergnano con un'altra incornata su calcio d'angolo. Anche a inizio ripresa sono i ragazzi di Lapiccirella a tenere banco con il gol che probabilmente spegne ogni velleità di rimonta arancioverde. Al 3' ci pensa ancora Critelli a sfruttare un errore difensivo avversario per il tris, ma al 15' sembra aprirsi uno spiraglio con la rete del momentaneo 1-3 firmato dal nuovo entrato Mina con un gran destro dal limite. La pressione del Venaria aumenta per mettere in difficoltà gli avversari, ma l'Alpignano mette la pietra tombale al match al 31' con un'altro gol proveniente dalla panchina, visto che a realizzarlo è Frigato. A complicare le cose arrivano anche due espulsioni, prima di Niculaesi e poi di Lefter, e così il finale diventa meno difficoltoso per i futuri campioni.