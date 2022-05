Under 19 - Ermanni squalificato per un anno

E' un finale di stagione complicato per l'Under 19 del Venaria . I cervotti non solo hanno perso la vetta della classifica nello scontro diretto con l' Alpignano e sono stati raggiunti al secondo posto dal Vanchiglia , ma hanno ricevuto la brutta notizia della squalifica di un anno per il tecnico Marco Ermanni a causa di un colpo rifilato al direttore di gara, certificato con l'ultimo comunicato ufficiale. Il tecnico e la società però non ci stanno e smentiscono categoricamente l'accaduto, preannunciando il reclamo attraverso una comunicazione apparsa sul proprio sito.

“A seguito del comunicato ufficiale n°84, il Venaria Calcio resta attonito e sconvolto per la sentenza del giudice sportivo e la sanzione comminata al tecnico dell’Under 19, Marco Ermanni. Una sentenza falsa, calunniosa e diffamatoria che in primis travolge una persona corretta, professionale e a modo come mister Ermanni, stimato da tutto l’ambiente verdearancio per queste sue qualità; secondo danneggia gravemente l’immagine della nostra società, oltre che recarle un pesante danno sportivo. La gara contro l’Alpignano, come tutte le partite casalinghe della prima squadra e del settore giovanile, è stata registrata e trasmessa in streaming sulla piattaforma partner dell’A.S.D. Venaria Reale, e dal filmato si evince chiaramente che non vi è alcun pugno o gesto violento ai danni del direttore di gara, come riportato nelle sentenza del giudice. Anzi, al triplice fischio si denota come non ci sia alcun clima di tensione tra le due squadre o verso il direttore di gara, con gli attori in campo che si stringono cordialmente la mano. L'A.S.D. Venaria Reale esprime piena solidarietà al proprio tecnico e annuncia di aver già presentato ricorso presso le sedi competenti per far luce sulle verità dei fatti e tutelare l’immagine del mister e della società”.