Under 19 - Borgomanero campione senza giocare

L' Accademia Borgomanero cala il bis conquistando la vittoria del girone anche nella categoria Under 19 , dopo quella ottenuta due settimane fa con l'Under 16. Alla formazione rossoblù serviva una vittoria nella sfida contro la Juve Domo per laurearsi campione, ma la formazione ospite è stata impossibilitata a presentarsi alla sfida e quindi arriverà il classico 3-0 a tavolino, comunque utile per poter festeggiare un traguardo importantissimo e frutto di una cavalcata condotta praticamente sempre al comando.

Felice mister Paolo Ottina: “E' una grande soddisfazione anche se arriva in una situazione particolare, dopo una partita non disputata. Comunque è un traguardo più che meritato visto che siamo stati in testa dalla prima giornata. Un premio per questi ragazzi che hanno compiuto un'impresa straordinaria, ma anche per la società che ci ha seguiti con costanza e dedizione in una stagione comunque non semplice sotto vari aspetti. Nonostante fossimo stati sempre al comando, solamente a metà del girone di ritorno quando abbiamo vinto con l'Arona, ho capito che potevamo veramente centrare questo risultato storico. Proprio i biancoverdi, insieme alla Biellese sono stati degli avversari tosti. Abbinata alla vittoria dei 2006 la nostra sta a dimostrare quanto il settore giovanile dell'Accademia Borgomanero sia cresciuto in questi anni”.