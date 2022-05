Under 19 - CBS, cinquina amara

Serviva un successo alla Cbs per poter sperare nel controsorpasso ai danni della Saviglianese in vetta alla classifica e il successo è arrivato contro il già retrocesso S. Giacomo Chieri con un convincente 5-1, ma non sono arrivate buone notizie da Novi Ligure visto che anche i rivali hanno fatto bottino pieno imponendosi per 4-1 ai danni della Novese, e così si sono aggiudicati il primato del girone con un solo punto di vantaggio. Nulla da fare quindi per i ragazzi di Filoni, che si devono mangiare le mani per l'inattesa e rocambolesca sconfitta della settimana precedente con il Cenisia, anche se si possono comunque consolare con la qualificazione alle fasi finali.