Under 19 - L'Alpignao fa la voce grossa

L'Alpignano ha confermato di essere tra le favorite anche per il titolo regionale. La formazione di mister Lapiccirella ha infatti schiantato 5-2 la Biellese nel quarto di finale e si è guadagnata così il diritto di disputare la final four. La partenza dei biancoazzurri mette subito alle corde gli ospiti. Al 2' c'è subito l'occasione per sbloccare il punteggio, ma Critelli fallisce un calcio di rigore dopo esserselo procurato. L'episodio non scompone minimamente la convinzione dell'Alpignano che ricomincia a testa bassa e al 5' passa in vantaggio con Lamaj che si avventa su una corta respinta del portiere. Della Biellese in fase offensiva non c'è traccia e così sale in cattedra Critelli che può riscattare l'errore dal dischetto firmando una doppietta personale, in entrambi i casi su ottimo assist di Zappalà. Al 20' ci pensa ancora Lamaj a mettere la parola fine a gara e qualificazione con un bel colpo di testa.