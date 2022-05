Under 19 - Alla Saviglianese il primo round

La Saviglianese non vuole svegliarsi dal sogno e nella semifinale contro l'Alpignano d'andata ottiene un preziosissimo successo per 3-2 al termine di una partita avvincente e spettacolare che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto e senza timore, con il punteggio finale che lascia ancora aperto il discorso qualificazione, anche se la bilancia ora pende maggiormente dalla parte dei rossoblù visto che protranno contare su due risultati su tre. Visto quanto mostrato nei quarti di finale ci si attendeva un Alpignano d'attacco e i biancoazzurri a inizio match sembrano trovare subito il bandolo della matassa e all'8' trovano anche il vantaggio grazie a Lamaj che interviene in maniera vincente su una corta respinta di Lerda. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti insistono, ma la Saviglianese trova man mano le contromisure. Sul finire del primo tempo sono i padroni di casa a sfiorare il pareggio con Testa, ma la mira è imprecisa.