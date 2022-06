Under 19 - Ceschin porta il Volpiano in finale

Altra impresa per il Volpiano che pareggia 2-2 in rimonta sulla CBS e stacca il pass per la finalissima di catogoria. Dopo la vittoria dell'andata i ragazzi di Santoro partivano con la possibilità di giocare su due risultati su tre, ma sapevano bene che non sarebbe stato facile il match di ritorno sul campo di un avversario dal grandissimo potenziale offensivo.

Il primo tempo infatti vede i rossoneri guidati da Filoni prendere in mano il comando delle operazioni, dovendo ribaltare il 2-1 dell'andata. Al 10' arriva il meritato vantaggio con Alessandro, che finalizza al meglio una bella azione in velocità. Il Volpiano vacilla e finisce al tappeto al 31' quando Linsalata trasforma un calcio di rigore. I padroni di casa insistono per mettere al sicuro il risultato e sfiorano il gol in altre occasioni con Tursi, Achino e Vander Elst, ma la difesa biancoviola si salva. Neòòa ripresa la CBS allenta la pressione e il Volpiano ne approfitta per mettere fuori la testa. Al 5' Manzani rimette in corsa i suoi con una bella conclusione. I padroni di casa accusano il colpo, ma resistono agli assalti avversari. Quando il traguardo per i rossoneri sembra ormai ad un passo è Ceschin con un gran tiro dalla distanza a firmare il 2-2 finale e a regalare a se stesso e ai suoi compagni la possibilità di giocarsi il titolo regionale tra una settimana.