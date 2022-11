U19 Regionali - Il riassunto del girone A

Si infiamma il girone A degli U19 Regionali , giunto all’undicesima corsa. La Pro Eureka vince e convince, superando la resistenza del Gattinara e si conferma ai vertici della graduatoria. La banda di Luca Moreo ottiene quindi l’ottava sinfonia stagionale e mantiene le distanze dal Borgomanero; vittorioso nell’anticipo pomeridiano al Crosa di Arona, con il medesimo risultato. Secondo pareggio per il Cossato , che è costretto a piegarsi al vivace RG Ticino (2 a 2). Risale la china l’Alicese Orizzonti di Stefano Bergamini e conferma il quinto gradino della classifica in piena zona play-off.

Lo Sparta Novara non va oltre l’1 a 1 sul campo del Bulè Bellinzago; mentre il GassinoSanRaffaele, dopo un periodo di appannamento, torna a fare la voce grossa, dilagando contro una Biellese in piena crisi identitaria. Infine successo di corto muso per il Briga nello scontro salvezza con l’Oleggio, a decidere la sfida è una magia di Mersini. Nel prossimo turno i riflettori saranno puntati sul big match tra Borgomanero-Alicese Orizzonti; sfida intrigante e dal retrogusto di play-off quella che vedrà contrapporsi GassinoSanRaffaele e Arona.