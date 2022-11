Under 19 - Acqui, a Malvicino il premio "Golden Coach"

Una giornata da ricordare per il tecnico dell' Acqui Under 19 Alessandro Malvicino che ha ricevuto il riconoscimento “Golden Coach” da parte dell'Associazione italiana allenatori grazie alle sue imprese lo scorso anno con l'Under 18 arrivata a un passo dal titolo nazionale.

Ecco il comunicato della società: “La società Acqui Calcio vuole, con orgoglio, complimentarsi con il proprio tecnico Alessandro Malvicino per l'importante riconoscimento ricevuto nella serata di ieri da parte dell' Associazione italiana allenatori. L'attuale tecnico della nostra Under 19, ha ricevuto il riconoscimento “Golden Coach” riservato a quegli allenatori che si sono distinti, nella passata stagione, in ambito regionale per meriti sportivi; nello specifico il raggiungimento della finale nazionale categoria U18”.

Alla manifestazione presenti le più alte cariche dell'Aiac, come mister Camolese ed il tecnico della nazionale Roberto Mancini, oltre al vicepresidente della lega nazionale dilettanti Mossino. In foto mister Malvicino, con il presidente Bollino, il direttore Manno, lo staff dell'Under 18 ed alcuni tecnici del Settore Giovanile che hanno voluto partecipare alla serata. "Ringraziamenti indiretti anche ai veri fautori della crescita e dei successi degli ultimi anni del nostro settore giovanile ovvero, il direttore generale Mirko Rondinelli ed il direttore dell' attività agonistica Manno ed il responsabile dell'attività di base Rovera".