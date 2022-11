U19 Regionali: il riassunto del girone B

Altro giro, altro regalo. Prosegue il duello medievale a distanza tra Volpiano Pianese e Ivrea . I biancazzurri occupano il gradino più alto del podio a quota 31 punti e non hanno ancora assaporato il retrogusto amaro della sconfitta in questa stagione (10 successi e un pareggio).

L’Ivrea segue subito dopo e osserva attentamente la situazione, visto che il 10 dicembre è in programma il big match tra le due squadre. La prima degli umani è il Lascaris. I bianconeri si trovano in terza posizione a quota ventiquattro punti e si sono ritrovati superando con un convincente 5 a 1 il Caselle, nell’ultima giornata di campionato. L’Alpignano disintegra la resistenza del Druentina al termine di novanta minuti scoppiettanti e intrisi di emozioni, cucendo addosso il quarto posto in graduatoria.

Ritrova la vittoria anche il Venaria Reale al "Guido Saba" sul Charvensod, ubicato a metà classifica. Proseguono i momenti complicati per Borgaro Nobis e Rivarolese, entrambe sconfitte e sempre di più esiliate nei bassifondi della graduatoria. Successo importante, invece, per il Montanaro nello scontro salvezza proprio contro la squadra di Giuseppe Giannettino. Termina col segno X (unico pareggio dell’undicesima giornata) la delicata partita tra Pianezza e Rosta. Nel prossimo turno riflettori puntati su Alpignano e Volpiano Pianese; mentre l’Ivrea ospiterà la Druentina.