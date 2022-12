U19 Regionale: Alpignano-Volpiano Pianese 5-4

MARCATORI: 8’ e 10’ pt Critelli (A), 15’ e 25’ pt Spina (A), 30’ pt Giancola (A), 40’ pt Franco (A), 26’ e 37’ st Bellomo (V), 41’ st Mellace (V), 47’ st Bussolo (V).

ALPIGNANO: Martino 6, Franco 7, Manfrin 6,5, Ferrarese 6, Bianco 6,5, Gilotto 6,5, Bazm 6, Ciliberti 6,5, Critelli 8, Spina 8, Giancola 7. A disp.: Bianchi, Novo, Hattaki, Iacovone, Andris, Benestante, Capponi, Gamberoni, Panetta. All.: Lapiccirella.

VOLPIANO PIANESE: Longo 6, Bollero 5,5, Braghette 6, Borin 6, Remondino 5,5, Guzzo 6, Caracciolo 5,5, Cimenti 6, Mellace 7, Fedele 5,5 (1’ st Bellomo 8), Bussolo 7. A disp.: Disint, Cafà, Piscitelli, Fouah, Golini, Bilanzone, Anastasio, Femia. All.: Santoro.

ARBITRO: Carissimi di Torino 5,5.

Al gran gala della dodicesima giornata del girone B degli U19 regionali è l’Alpignano a prendersi la scena. La sfida ad alta quota tra la quarta forza del campionato e la regina del gruppo regala spettacolo ed emozioni. Una sfida affascinante e ricca di adrenalina, visto che all’Allende di Torino, gli ospiti hanno avuto la ghiotta occasione di estromettere dalla corsa al titolo la squadra di Raffaele Lapiccirella, ma così non è stato. I biancazzurri, infatti, grazie a una prova d’orgoglio e perfetta in ogni sua sfumatura sono riusciti ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, riaprendo i battenti (Ivrea, Lascaris e lo stesso Alpignano) il gioco del trono. Il Volpiano, invece, crolla per la prima volta in questa stagione e le ultime due partite, contro Ivrea e Caselle, da qui alla sosta saranno fondamentali per conoscere se ci sarà o meno un contraccolpo psicologico per la macchina bellica di Davide Santoro. La prima parte di gara si rivela a tinte biancazzurre ed è un assolo melodico da parte dei ragazzi di Lapiccirella. Al 4’ giro di lancette i padroni di casa spezzano il sottile filo dell’equilibrio, grazie alla conclusione dalla media distanza di Critelli, che non lascia scampo al numero uno del Volpiano. Galvanizzato dal vantaggio l’Alpignano dilaga. Le griffe di Spina (doppietta), Giancola, Franco e nuovamente di Critelli permettono ai padroni di casa di chiudere il parziale sul 5 a 0. Nonostante il severo passivo l’ ex capolista del gruppo B mostra le unghie e riesce a rendere meno amara la prima sconfitta stagionale, grazie alla doppia sigla su rigore di Bellomo e quelle di Mellace e Bussolo. Nel prossimo turno l’Alpignano sfiderà il pericolante Montanaro, situato nei bassifondi della graduatoria; altro big-match per il Volpiano Pianese contro la neo regina Ivrea.