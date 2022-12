L'inverno è arrivato: tante le gare non disputate

Winter is coming, come direbbe Jon Snow nel famossimo romanzo del Trono di Spade. L'inverno, infatti, nelle ultime settimane ha bussato prepotentemente alla porta, entrando a piedi pari per il più pericoloso dei tackle.

Sono tanti i rinvii nell'ultimo weekend appena andato in archivio tra le categorie regionali del Piemonte e quelle provinciali di Torino e comuni limotrofi. Nella maggior parte dei casi si è trattato però di gare, che non potevano disputarsi per condizioni critiche e precarie dei diversi rettangoli di gioco.

Negli U19 regionali sono due le sfide che non si sono disputate. Nel girone A Oleggio-Borgomanero è stata già programmata per il 2023; stessa sorte è toccata anche al gruppo B dove Charvensod e Borgaro Nobis sono rientrate anticipatamente negli spogliatoi; mentre negli alri raggruppamenti si è giocato senza problemi. Per gli U17 regionali solamente una partita non è andata in scena e si tratta di Ivrea-Sparta Novara del girone A. Negli U15 non hanno giocato nè Aygreville-Vallorco nè Grand Paradis-Ciriè. In ultimo, nella fascia regionale, Grugliasco-Pedona (Under 14) verrà recuperata a data da destinarsi.

Tra i provinciali di Torino, niente fischio d'inizio per Villastellone e San Remigio (U19 girone C). Cominciata, ma sospesa al 31' giro di lancette della ripresa la partita tra Vianney e Lesna Gold del girone D. Nelle restanti categorie forfait per Pozzomaina-Pro Collegno, negli U15 provinciali.