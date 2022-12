U19 Regionali, gli Oscar del girone di andata. Bodino premiato come miglior giocatore

I quattro gironi di andata degli Under 19 regionali sono appena andati in archivio ed è tempo di annunciare gli Oscar invernali del calcio giovanile piemontese.

La miglior squadra della prima parte di campionato, per quanto riguarda la categoria Juniores, è la Cheraschese di Luca Mascarello, la quale guida il gruppo C forte dei 35 punti conquistati in tredici partite disputate. I bianconeri in questa stagione hanno ottenuto undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, confermando di essere una squadra forte e ben rodata in ogni reparto. Per quanto riguarda l'Oscar di miglior giocatore del 2022 va a Gabriele Bodino del Cuneo, nonchè capocannoniere con diciassette reti all'attivo e trascinatore della formazione di Cristian Tolu al secondo gradino della graduatoria alle spalle della capolista Cheraschese.

Miglior goalkeeper della categoria conquistato da Alberto Ivaldi, estremo difensore dell'Acqui, il quale ha subito solamente dieci in tredici partite disputate, blindando la rispettiva porta sei volte in questa stagione. Luca Moreo, invece, si aggiudica la panchina d'oro del girone di andata, capace di portare la Pro Eureka al comando nel girone A degli U19 regionali.