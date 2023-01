U19 Regionali, l'analisi approfondita dei gironi

Nel gruppo A due le formazioni in lotta per lo scudetto: Pro Eureka e Città di Cossato. La banda di Luca Moreo guida il proprio raggruppamento forte dei 31 punti ottenuti in tredici partite disputate; seguono i gialloblù a quota 29. Sarà quindi un duello senza esclusioni di colpi fino all'ambita bandiera a scacchi. La possibile sorpresa è rappresentata dall'Accademia Borgomanero, terza in classifica, che guarda con attenzione l'apice della vetta. La formazione di Roncarolo, dopo un inizio di stagione difficoltoso, è riuscita a ritrovarsi e ha inanellato una lunga striscia vincente di cinque risultati utili consecutivi. Le squadre a rischio retrocessione, invece, sono ben tre: Oleggio (esiliata all'ultimo posto con 4 punti), Gattinara e Briga.

Nel girone B il Volpiano Pianese è la candidata primordiale ai poteri forti per qualità e profondità della rosa di Santoro; occhi focalizzati anche sull'Ivrea a una lunghezza di distanza dai biancoblù. Le sorprese del gruppo B sono Lascaris e Alpignano, rispettivamente al terzo e quarto posto della graduatoria. A rischio retrocessione troviamo la coppia Montanaro-Rivarolese, entrambe a 7 punti e distanti cinque lunghezze dalla "linea green" della salvezza.

Il gruppo C fin qui è stato dominato dalla Cheraschese del tecnico Luca Mascarello (undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta); Cuneo e Saviglianese inseguono e si candidano come possibili mine vaganti del roster. Tante le formazioni pericolanti tra cui Albese, Carmagnola, Trofarello, Carignano e Saluzzo.

Infine per il girone D Lucento e CBS nella seconda parte di campionato si giocheranno una buona fetta di tricolore; tallonate da Vanchiglia, Acqui e Cenisia (possibili sorprese), rischiano il baratro della retrocessione, invece, Mercadante e Castellazzo Bormida.