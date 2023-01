Under 19, Al Via il 15° Memorial Pierluigi Tinelli

Under 19 protagonista anche durante le feste nel torneo organizzato dal Carrara 90, il 15° Memorial Pierluigi Tinelli. Si tratta di una manifestazione di grande prestigio che raccoglie gran parte delle formazioni della provincia di Torino e dintorni. Dal 6 al 15 gennaio infatti sui campi di via Appio Claudio saranno di scena le 24 squadre partecipanti, che saranno divise in 8 triangolari.