U19 la corsa alla scarpa d'oro: Taga guida la classifica, Bojanic trascinatore

Il campionato bussa prepotentemente alle porte e di conseguenza il viaggio verso la conquista del prossimo pallone d’oro per la categoria U19 regionale si appresta a entrare nella parte cruciale.

Per la Juniores sono ben tredici i giocatori in lizza per aggiudicarsi l’ambito premio. Nel girone A l’uomo copertina è Bojanic del Cossato, capace di mettere a referto ben undici reti e confermarsi nella parte alta del podio. Segue De Paola dell’Alicese a quota 10; più distaccati Spataro (Sparta Novara), Guidotti (Borgomanero) e Galla (GassinoSanRaffaele) a nove centri ciascuno.

Nel gruppo B il pistolero Caposele del Volpiano Pianese guida in solitaria il timone, forte degli undici gol siglati fin qui; segue Critelli dell’Alpignano con dieci reti.

In vetta per quanto riguarda il rocambolesco girone C, invece, c’è Gallesio del Valle Po con tredici centri messi a referto; sotto l’attaccante dei rossoblù troviamo Manfredi della Cheraschese (12) e Bodino del Cuneo (11).

Infine nel D è Taga del Cenisia a prendersi la scena, grazie alle quattordici sfere depositate in fondo al sacco. Il centravanti dei blancos, inoltre, dirige in solitaria le operazioni al comando della classifica All Time della scarpa d’oro. Alle spalle di Taga vi sono poi Tucci (Lucento) e Hachmaoui (CBS) entrambi a tredici.