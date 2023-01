U19, l'Alpignano conquista il 15° Memorial Tinelli

In queste settimane di pausa le formazioni Under 19 hanno scaldato i motori al Memorial Pierluigi Tinelli, manifestazione organizzata dal Carrara 90 e giunta quest'anno alla quindicesima edizione. Due settimane di gare intense ed avvincenti e alla fine è stato l'Alpignano, allenato da Raffaele Lapiccirella ad alzare al cielo il trofeo. Gli “alpiceleste” hanno battuto in finale 1-0 a una manciata di minuti dal termine un sorprendente Rivoli, che è arrivato fino all'atto finale sovvertendo qualche pronostico. Tutt'altro che semplice il cammino dell'Alpignano prima della finalissima con due vittorie ai calci di rigore sul Settimo nei quarti e sulla Bruinese in semifinale. Il Rivoli invece si era sbarazzato per 1-0 del Ciriè nei quarti di finale, mentre più netta la vittoria in semifinale 3-0 al Garino.