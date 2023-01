U19 regionali Girone A, è sempre la legge della Pro Eureka

Il campionato per gli U19 Regionali è ripartito in pompa magna. La Pro Eureka, nonostante l’anno nuovo, non perde il vizio della vittoria e annichilisce nel big-match di giornata il coriaceo Borgomanero. La capolista del girone A, inoltre, approfitta dello scivolone del Cossato (sconfitto di misura dall’Alicese) e allunga a cinque punti il distacco dal secondo posto. Ritrova il retrogusto dolce dei tre punti anche l’Arona di Tiziano Romanello, superando la quarta forza del girone: lo Sparta Novara.