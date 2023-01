U19 regionali Girone D, tutte a caccia del Lucento

Nel girone D le principali rivali al trono non sbagliano un colpo. La Cbs si conferma squadra intrisa di qualità in ogni reparto del campo e supera con un secco 4 a 0 la Virtus Mercadante; di misura, invece, la capolista Lucento al “Giacomo Matteotti” contro l’Ovadese. Il Vanchiglia non molla la presa e resta saldamente al terzo gradino della classifica, superando 4 a 1 il Savio Asti.