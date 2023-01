U19 Regionali, Lucento e CBS allungano in classifica. Successi convincenti per Acqui e Vanchiglia

Prosegue la rivalità del derby torinese in testa alla classifica con Lucento e CBS, che annichiliscono rispettivamente Pozzomaina (3-0) e Moderna Mirafiori (1-5). I rossoblù grazie al blitz esterno mantengono una lunghezza di distanza sul secondo posto, presidiato dalla banda di Giuseppe Bove a quota 37 punti.

Agli acuti delle due rivali al titolo rispondono egregiamente sia il Vanchiglia che l’Acqui di Malvicino, nonostante siano attardate in classfica rispettivamente cinque e sette lunghezze dal trono del girone B. I granata superano al “Saverio” la resistenza del Mercadante (5-9); mentre tutto e troppo facile per i bianconeri nel successo per 1-5 sul Castellazzo Bormida.

Il Cenisia conferma la quinta piazza, annientando con un sonoro e spettacolare 4 a 5 l’Annonese, terzultima forza del campionato. Pareggio ed emozioni tra Bacigalupo e Ovadese (1-1); infine l’Arquatese passa con il punteggio di 1 a 5 sul Savio Asti. Nel prossimo turno il CBS farà gli onori di casa al Castellazzo Bormida e il Lucento è atteso dalla trasferta di Asti contro l’Annonese.