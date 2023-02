U19 Regionali, termina in parità il big match tra Pro Eureka e Cossato. Squillo del Borgomanero sul campo del Baveno

Pro Eureka e Cossato non vanno oltre l' 1 a 1 e mantengono invariata la distanza in vetta. Risale la china il Borgomanero, che supera il Baveno; momento magico per l'Alicese Orizzonti.

Luca Di Loreto 06 . 02 . 2023 13:08 2 min

Proseguono le vibranti emozioni nel girone A degli U19 regionali. Nella giornata di sabato è andata in scena la 16esima giornata del campionato Juniores e come spesso accade non sono mancate le sorprese. Il big match che ha visto contrapporsi le prime della classe Pro Eureka e Cossato è finito con il risultato di perfetta parità (1-1). Il finale non muta le gerarchie in vetta, che vedono la formazione di Luca Moreo primeggiare a cinque lunghezze di distanza dai rivali. Ad approfittarne dell’equilibrio è il Borgomanero, che supera 0 a 2 il Baveno e si porta a otto punti dal gradino più alto. Prosegue il momento magico dell’Alicese Orizzonti, che annichilisce il Bulè Bellinzago (4-1); mentre il GassinoSanRaffaele certifica il quinto posto, superando 2 a 3 all’ “El Calderon Novarese” il Briga. La Biellese suona la quinta sinfonia consecutiva, vincendo di corto muso con il Gattinara. RG Ticino dilagante sul campo dell’Arona (1-5 a favore dei ragazzi di Gambaro). Termina con uno spettacolare e divertente 4-4 la sfida del “Zanoli” tra l’Oleggio Sportivo e lo Sparta Novara. Da non perdere Tutte le news di Under 19 regionale

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi