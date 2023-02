U19 Regionali, Quincinetto inarrestabile. La squadra di Mordenti manda al tappeto il Montanaro

Pronto riscatto per il Quincitava che supera 2-1 il Montanaro , non senza quache difficoltà nonostante il divario in classifica. Come previsto sono i bianconeri di casa a fare la partita costringendo gli avversari alla sola fase difensiva, Al 10' è Carlisi a battere a rete, con Braiato che risponde presente. Poco dopo ci prova Pitti dalla lunga distanza, manon inquadra la porta, e ancora Delmestre che saggia i riflessi di Braiato. Il Montanaro fatica a uscire dalla propria metà campo e per i padroni di casa è facile gestire la situazione. Il Quincitava insiste e al 35' trova il meritato vantaggio con Gnorra che sfrutta nel migliore dei modi un'indecisione della difesa ospite. Il gol sembra dare una scossa al Montanaro che ora è più pungente in attacco con alcune veloci ripartenze. A una manciata di minuti dall'intervallo arriva anche il pareggio gialloblù grazie a Caratella , servito bene in area da Centorrino.

Tutto da rifare per i ragazzi di Mordenti che iniziano la ripresa. con la determinazione necessaria per tornare nuovamente in vantaggio. Dopo un paio di tentativi non andati a buon fine il 2-1 si concretizza al 10' quando Pitti trasforma un calcio di rigore concesso su Delmestre. I bianconeri non hanno intenzione di rischiare e mantengono per lunghi tratti l'iniziativa anche se faticano ad affondare il colpo. Il Monatanro di tanto in tanto prova a sorprendere gli avverari con veloci ripartenze, anche se manca sempre qualcosa alle azioni per diventare veramente pericolose. Alla mezz'ora il Quincitava sfora la terza marcatura con Carlisi che colpisce la traversa. Cinque minuti dopo ospiti pericolosi con Caratella che non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Il 2-1 così non cambia fino al novantesimo.