U19 regionali, in Carignano-Valle Po tre espulsi per bestemmia

Fatto curioso quello intercorso sabato nello scontro valido per la 18ª giornata del campionato regionale Under 19 tra Carignano e Valle Po. Uno scontro senza troppe velleità di classifica. Stando al risultato, durante la sfida non c’è stata storia e il passivo finale in favore dei padroni di casa lo certifica senza mezzi termini: 5-0, un pokerissimo. Ciò che però risulta curioso sono state le espulsioni comminate dal direttore nel corso del match per bestemmia, due verso giocatori del Valle Po e una verso un giocatore del Carignano. Tre in totale. Un fatto singolarissimo e forse mai accaduto in un campo di calcio piemontese. Sta di fatto che il Valle Po ha giocato per più di un’ora in nove uomini, agevolando così la vittoria degli avversari che hanno avuto vita facile nel coprire meglio le ampie praterie a disposizione. Il primo a farsi mandare sotto la doccia era Francesco Tevino al 25’ sul risultato di 1-0 per i locali, seguito poco dopo da Erik Re scavalla la mezz’ora. Solamente sul 4-0 e quando la partita si stava avvicinando ai titoli di coda è arrivata la terza espulsione per blasfemia, stavolta rivolta a Lorenzo Linsalata del Carignano. Quest’ultima punizione particolarmente indolore, visto il risultato ormai consolidato.