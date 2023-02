Under 19 Regionali: Cenisia-Bacigalupo 2-1

Torna alla vittoria il Cenisia di Curcio in casa contro il Bacigalupo. I padroni di casa erano reduci dal pareggio contro la Cbs e dalla sconfitta pesante per 5-1 in casa contro il Lucento; lo stesso Lucento che ha sconfitto il Bacigalupo nell'ultima uscita. Parte forte il Baci con un tirocross di Tumminelli dalla sinistra che beffa Soccavo, ma per fortuna dei padroni di casa la parabola termina a lato. Poco dopo Guida ci prova dalla distanza, ma la sua punizione termina alta. Gioco vivace, con capovolgimenti di fronte da una parte all'altra caratterizzano tutta la prima frazione. Il vantaggio del Cenisia arriva solamente nel finale di tempo, con il calcio d'angolo di Palazzo che pesca Taricco sul secondo palo tutto solo. Il numero tre di testa beffa Oliveto per il vantaggio Cenisia. Poco dopo ci prova Taga a raddoppiare, ma il suo destro da ottima posizione termina alto.