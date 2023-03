U19 Regionali: Moreo, ecco come ho plasmato la mia Pro Eureka

I gialloblù guidano la vetta forti dei 47 punti ottenuti in ventuno partite disputate, a quattro lunghezze di vantaggio sul secondo posto presidiato dal Cossato. Moreo, prima di intraprendere la carriera da allenatore, ha giocato in diverse squadre importanti come ad esempio la Viterbese, vincendo un campionato di C2, Andria e Taranto. Quindi appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato ad allenare gli allievi del GassinoSanRaffaele per poi approdare alla guida della U19 della Pro Eureka, con la quale sta incantando e stupendo a suon di prestazioni. Nella scorsa giornata la squadra di Moreo è incappata in un pareggio contro l’Arona e nel prossimo weekend farà gli onori di casa all’Alicese Orizzonti, terza forza del campionato. Un match importantissimo, che permetterebbe di chiudere i giochi al trono.

1.) Quale aria si respira in vetta alla classifica, quando mancano cinque giornate al termine della stagione?

Da qui alle fine ci aspettano cinque battaglie tutte da vivere e da giocare. Non sarà facile visto che incontreremo in brevissimo tempo squadre forti sia sotto l'aspetto fisico che tecnico. Abbiamo una squadra giovane, ma allo stesso tempo consapevole della propria forza. Proveremo a vincere il campionato, ma sarà solo con il duro lavoro durante gli allenamenti e la giusta concentrazione durante le gare che potremo far fruttare questo desiderio.

2.) Ci sono stati dei giocatori che hanno già esordito in prima squadra?

La Pro Eureka è una realtà importante, che milita nel campionato di Eccellenza. Molti dei nostri giovani sono stati chiamati in prima squadra. Su tutti una menzione particolare la merita Tetai che poche settimane fa ha fatto il proprio debutto tra i grandi.

3.) Come state preparando la gara contro l’Alicese Orizzonti? Il pareggio con l'Arona è già stato metabolizzato?

La mia filosofia è quella di guardare sempre avanti. Ragioniamo uno step alla volta e abbiamo già iniziato a focalizzare l'attenzione sull’Alicese Orizzonti, formazione intrisa di qualità che nel girone di andata c’ha creato diversi grattacapi. Il pareggio con l’Arona è già achiviato.