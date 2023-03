U19 Regionali: Cheraschese mai doma e la matematica può arrivare nel derby con il Centallo

Dura lex sed lex. La legge della Cheraschese non perdona nemmeno in questa stagione e ne è la testimonianza il primo posto nel girone C degli U19 regionali . I bianconeri guidano il rispettivo raggruppamento consci dei propri 58 punti conquistati in ventidue partite. Una vera e propria macchina da guerra quella guidata da Luca Mascarello , che lungo il sentiero non ha conosciuto ostacoli e insidie.

Zero sconfitte e un avventura da protagonista, soprattutto alla voce delle 97 reti realizzate (media spaventosa di 4,4 gol a partita). Un ruolino di marcia impressionante sia tra le mura amiche che lontano dall’ “Emilio Roella”, ha permesso alla Cheraschese di omologare il campionato ed essere una delle favorite nei prossimi spareggi play-off. Alla squadra di Mascarello però manca ancora una vittoria nelle quattro partite rimaste per certificare quel primo posto quasi mai in discussione. I prossimi impegni serviranno anche per rodare la squadra e presentarsi nel migliore dei modi alla cruciale post-season. La formazione della provincia di Cuneo avrà il primo match point già in questa settimana, quando sarà ospite d’onore del Centallo nel derby tra vicini di casa. Un successo quindi vorrebbe dire blindare il primo posto, per poi riversare sogni e ambizioni negli spareggi senza appello.