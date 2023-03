U19 Regionali, match point per il Lucento contro la CBS. l'Acqui sogna un posto nei play-off

Il Lucento guida il rispettivo raggruppamento forte dei 60 punti ottenuti in ventitré partite e nella giornata di sabato avrà a disposizione il primo match point per chiudere i giochi al potere, nel big match con la CBS. Ebbene sì, perché l’unica formazione la quale può ancora ambire al primato è proprio la squadra di Bianchi, seconda a quattro lunghezze di distanza dai rossoblù.

Una partita delicata e con un peso specifico, visto che nel caso in cui la CBS tornasse dal “Riconda” con l’intera posta in palio ci sarebbero altre due giornate di campionato ancora tutte da vivere. Le previsioni però stanno a zero, visto che se la capolista dovesse vincere la sfida in programma, la corsa al primo posto sarebbe definitivamente chiusa.

Se il discorso per il primo posto è racchiuso a due squadre, non si può dire lo stesso sulla battaglia play-off. Quasi certa del posto il Vanchiglia (terza); mentre Cenisia, Acqui e Arquatese sono racchiuse in un fazzoletto di tre lunghezze.

A 270 minuti dal termine della regular season, la squadra qualificata sarebbe il Cenisia, ma attenzione anche ad Acqui e Arquatese che provano a insidiare l’ultimo posto utile per salire sul treno dei desideri. I grigi sfideranno Ovadese, Moderna Mirafiori e Pozzomaina in un trittico di partite sulla carta abbordabili e favorevoli ai ragazzi di Matteo Curcio.

I bianconeri, invece, affronteranno rispettivamente Bacigalupo, Savio Asti e Mercadante. Più complicato il rettilineo finale per l’Arquatese che se la vedrà con Pozzomaina, Annonese e Lucento.