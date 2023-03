U19 Regionale: l'Alpignano prepara la grande festa. La Pro Eureka tenta l'allungo

Riparte la corsa nella categoria U19 Regionale . Diverse le squadre ancora in lotta per un obiettivo concreto, soprattutto vista la situazione infuocata e ancora incerta a tre giornate dal termine.

Nel girone A la Pro Eureka prova a chiudere il discorso in vetta e ospita il Gattinara. L’unica rivale al trono è il Cossato che fa gli onori di casa al Ticino e cerca di tenere vive speranze e ambizioni. Il GassinoSanRaffaele affronta la Biellese con l’obiettivo di blindare il terzo posto; occasione ghiotta per l’Alicese in ottica play-off nella tana del Baveno. Il Bulè Bellinzago vuole togliersi dalle secche della zona retrocessione contro lo Sparta Novara; stesso discorso per l’Arona impegnata al “Santa Cristinetta” di Novara contro il Borgomanero. Ultima possibilità per l’Oleggio con il Briga, per cercare una disperata ancora di salvezza.

Nel girone B la festa della Volpiano Pianese potrebbe finalmente partire, qualora gli azzurri battessero il Borgaro Nobis. Corsa play-off ancora tutta da decidere e decifrare nelle ultime infuocate giornate di campionato.

L’Alpignano, secondo, affronta la Druentina; Ivrea e Lascaris se la dovranno vedere rispettivamente con Quincinetto e Caselle. Prova a crederci e inserirsi nella corsa alle finali il Venaria Reale, che ospita lo Charvensod. Nei bassifondi della graduatoria, il Pianezza visita il campo del Rosta e il match tra Rivarolese-Montanaro mette sul piatto una buona fetta di salvezza diretta.