U19 Regionali: può essere il giorno della festa per Pro Eureka e Lucento.

Il calcio giovanile piemontese torna in campo in occasione della vigilia di Pasqua con gli U19 Regionali.

Nel girone A può essere il giorno della festa per la Pro Eureka, che con un pareggio sul Briga blinderebbe il primo posto. Il Cossato (secondo), invece, deve soltanto vincere nella tana della Biellese e sperare in un favore da parte della dodicesima forza del campionato contro la capolista gialloblù. Il GassinoSanRaffaele affronta l’Arona con l’obiettivo di ipotecare la fase play-off; mentre l’Alicese Orizzonti è impegnata contro il Borgomanero. L'Oleggio Sportiva fa gli onori di casa al Baveno e lo Sparta Novara prova a insidiare il sesto posto, affrontando l’RG Ticino. Infine sfida affascinante tra Gattinara e Bulè Bellinzago.

Nel gruppo B la neo regina Volpiano Pianese incontra l’Alpignano (secondo); trasferta insidiosa per il Borgaro Nobis nella tana del Montanaro; il Lascaris tenta l’aggancio al quarto posto, ma per farlo servirà superare il Pianezza con la Venaria Reale impegnata nel match con il Rosta. Lo Charvensod ospita la Rivarolese e il Quincinetto Tavagnasco se la deve vedere con il fanalino di coda del Caselle.

ll raggruppamento C ha già presentato le squadre che prenderanno parte alla post-season; ma non mancano scontri affascinanti ed entusiasmanti. La capolista Cheraschese affronta la Saviglianese. Il Cuneo Olmo è impegnato contro il Trofarello, il Centallo prova a regalarsi uno storico terzo posto ma deve fare i conti con il Monregale. Il Saluzzo va a Carmagnola; la Roretese ospita il Carignano. Chiudono il programma del girone C le partite tra Alba-Albese e Candiolo-Valle Po.

Nel D il Lucento può laurearsi campione qualora non perdesse con il Vanchiglia; la CBS fronteggia il Bacigalupo e il Cenisia sfida il Moderna Mirafiori. Provano a inserirsi nella girandola play-off Acqui e Arquatese rispettivamente con Savio Asti e Annonese. Il Castellazzo cerca tre punti con la Mercadante e Ovadese-Pozzomaina è gara cruciale per la salvezza diretta. Ecco qui sotto il programma completo dei quattro gironi degli U19 Regionali.

GIRONE A (25^ GIORNATA): Sabato 8/4 ore 15 Alicese Orizzonti-Borgomanero, Arona-GassinoSanRaffaele, Biellese-Cossato, Gattinara-Bulè Bellinzago, Oleggio-Baveno, Pro Eureka-Briga, RG Ticino-Sparta Novara.

GIRONE B (25^ GIORNATA): Sabato 8/4 ore 15 Druentina-Ivrea, Montanaro-Borgaro Nobis, Pianezza-Lascaris, Quincinetto-Caselle, Rosta-Venaria, Charvensod-Rivarolese, Volpiano Pianese-Alpignano.

GIRONE C (25^ GIORNATA): Sabato 8/4 ore 15 Alba-Albese, Carmagnola-Saluzzo, Candiolo-Valle Po, Cuneo Olmo-Trofarello, Centallo-Monregale, Roretese-Carignano, Saviglianese-Cheraschese.

GIRONE D (25^ GIORNATA): Sabato 8/4 ore 15 Acqui-Savio Asti, Arquatese-Annonese, Castellazzo-Mercadante, CBS-Bacigalupo, Cenisia-Moderna Mirafiori, Ovadese-Pozzomaina, Vanchiglia-Lucento.