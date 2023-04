Under 19 Regionali, Vanchiglia - Lucento 0-1

Il Lucento di Scanavino ha vinto il girone. Fondamentale la rete di Totaro a un minuto dalla fine che si trasforma in uomo dell'anno. Ma andiamo con ordine. Cbs seconda in classifica distante appena una lunghezza dal Lucento dopo l'anticipo vinto venerdi sera dai rossoneri. I ragazzi di Scanavino invece, erano attesi dal Vanchiglia terza forza del campionato.

Un match ostico, che il Lucento prova a sbloccare subito. Zuccata di Rigatto che sfiora il bersaglio. Risponde il Vanchiglia con Cantone che ci prova direttamente da corner ma Massari non si fa beffare. Poco dopo Bajardi di testa va vicino al vantaggio, senza trovarlo. I padroni di casa sono ben messi in campo: limitano la fantasia offensiva della capolista e riescono a trovare spunti per pungere. Imbucata di Cesano per Bajardi che manca l'impatto con la sfera di pochissimo.

Nella ripresa il Lucento cambia marcia e torna a farsi valere anche grazie all'inevitabile calo fisico dei padroni di casa dopo un primo tempo giocato divinamente. Protagonista della riscossa è Tucci. Prima si gira in area con intelligenza ma trova solo l'esterno della rete, poi serve Borgotallo che manca clamorosamente l'appuntamento con il gol. Al venticinque è Borgotallo che ricambia il favore, aprendo per Tucci. L'attaccante del Lucento rientra e calcia dal limite dell'area ma il tiro esce di pochissimo.

Arriviamo così al momento decisivo. Entra Totaro al minuto 39. Meno di sessanta secondi dopo, break di Cumpat in mezzo al campo, apertura per Tucci che calcia malamente. La conclusione però, diventa un assist per Totaro che si trova al posto giusto nel momento giusto. Stop e tiro di precisione che vale il vantaggio e il campionato.