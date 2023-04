Torneo delle Regioni, appuntamento con la storia per 78 rappresentative

Venerdì 21 Aprile, infatti, si inizierà a fare sul serio. La competizione si svolgerà sui dodici stadi della regione Piemonte e Valle D’Aosta (designata dalla Lega LND) fino alle finali in programma il prossimo 27 Aprile.

Tantissime le novità introdotte dalla Regione Piemonte, fra tutti i due distinti premi Fair Play, il primo riservato alle Regioni mentre il secondo dedicato agli allenatori.

“Il fair play, ormai, non rappresenta solo un modo di comportarsi, ma anche un modo di pensare. Definirlo come il semplice rispetto delle regole nel gioco sarebbe riduttivo, poiché si tratta di un concetto che si collega e ne presuppone altri, di grande rilevanza, quali l’amicizia, l’educazione, il rispetto degli altri e dell’avversario, lo spirito sportivo, la correttezza nei comportamenti. Questi sono i valori che cerchiamo di veicolare continuamente all’interno del nostro sistema, perché in modo imprescindibile insieme a tutte le nostre componenti, soprattutto le Associazioni e Società sportive, dobbiamo continuare a svolgere il ruolo di educatori” ha commentato il Presidente regionale Mauro Foschia.

In lotta per i quattro trofei ci saranno 78 Rappresentative, per le categorie U19, U17, U15 e calcio femminile (dai quattordici ai ventiquattro anni). Un segnale forte e ben visto, che conferma la ripartenza del movimento dilettantistico giovanile dopo lo stop a causa della pandemia.

Le quote maschili saranno suddivise in cinque gironi da quattro squadre; stesso identico format per il mondo rosa, ma con l’eccezione che nei gruppi C e D saranno solamente tre le formazioni (assenti Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) a contendersi un posto alla seconda fase.

All’ultimo atto del torneo, per ogni raggruppamento, si qualificano le prime classifica assieme alle tre migliori terze; che si sfideranno nelle incandescenti Final-8. La baby Champions League del calcio giovanile sta finalmente per vedere la sua nuova alba.

CATEGORIA MASCHILE (U19, U17, U15)

Girone A: PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LAZIO, PUGLIA

Girone B: VENETO, MARCHE, SICILIA, FRIULI VENEZIA GIULIA

Girone C: LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, CAMPANIA, BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA

Girone E: TRENTO, TOSCANA, MOLISE, CALABRIA

CATEGORIA FEMMINILE

Girone A: PIEMONTE VALLE D’AOSTA, LAZIO, PUGLIA, BOLZANO

Girone B: VENETO, MARCHE, SICILIA

Girone C: LIGURIA, CAMPANIA, BASILICATA

Girone D: LOMBARDIA, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA

Girone E: TRENTO, TOSCANA, MOLISE, CALABRIA

