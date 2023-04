Torneo delle Regioni, Venerdì il debutto contro Marche

Tutto o quasi pronto per l’appuntamento con l’anno: il Torneo delle Regioni sta per conoscere la sua prima alba. Si parte questo venerdì con l’auspicio che le nostre rappresentative maschili e femminili possano arrivare fino alle finalissime in programma il prossimo 27 aprile 2023 .

Negli U19 regionali la formazione di Loparco è stata inserita nel girone B assieme a Marche, Sicilia e Basilicata. Il debutto per la rappresentativa locale è fissato per venerdì contro la regione marchigiana al Bertolotti di Volpiano.

Stesso incrocio e raggruppamento per gli U17 di Frasca e U15 di Salvamano impegnate rispettivamente alle ore 11 e 9.30 sempre in data 21 Aprile. La seconda giornata, invece, è prevista per sabato. Quindi l’ultimo atto della prima fase del torneo è domenica, in un triathlon di partite che metterà a dura prova lo stato fisico e mentale dei diversi ragazzi.

Il debutto della femminile, invece, è in programma nel tardo pomeriggi, con la Rappresentativa U23 che è stata etichettata come possibile outsider della prestigiosa competizione. Ecco qui sotto il programma delle selezioni piemontese.

RAPPRESENTATIVA U19 REGIONALE

1^GIORNATA

Venerdì 21 Aprile, ore 14.30

Piemonte VdA-Marche

2^ GIORNATA

Sabato 22 Aprile, ore 14.30

Basilicata-Piemonte VdA

3^GIORNATA

Domenica 23 Aprile, ore 14.30

Sicilia-Piemonte VdA

RAPPRESENTATIVA U17 REGIONALE

1^GIORNATA

Venerdì 21 Aprile, ore 11

Piemonte VdA-Marche

2^GIORNATA

Sabato 22 Aprile, ore 11

Basilicata-Piemonte VdA

3^GIORNATA

Domenica 23 Aprile, ore 11

Sicilia-Piemonte VdA

RAPPRESENTATIVA U15 REGIONALE

1^GIORNATA

Venerdì 21 Aprile, ore 9.30

Piemonte VdA-Marche

2^GIORNATA

Sabato 22 Aprile, ore 9.30

Basilicata-Piemonte VdA

3^GIORNATA

Domenica 23 Aprile, ore 9.30

Sicilia-Piemonte VdA

RAPPRESENTATIVA FEMMINILE U23

1^GIORNATA

Venerdì 21 Aprile, ore 16.30

Piemonte VdA-Marche

2^GIORNATA

Sabato 22 Aprile, ore 16.30

Basilicata-Piemonte VdA

3^GIORNATA

Domenica 23 Aprile, ore 16.30

Sicilia-Piemonte VdA