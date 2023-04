Torneo delle Regioni, tutto quello che c'è da sapere sul regolamento

Nel pomeriggio scatta l’appuntamento con la 58esima edizione del Torneo delle Regioni . Ma come funziona il regolamento del torneo? Come già noto da tempo la competizione si svolge in Piemonte e sono settantotto le rappresentative tra quote maschili ( U19, U17 e U15 ) e femminili ( U23 ), che tenteranno di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Esse, inoltre, sono state inserite in cinque gironi da quattro squadre.

La prima fase è quindi strutturata in raggruppamenti e i punteggi vengono assegnati come in una normale competizione all'italiana (3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio 0 la sconfitta). Accedono al tabellone tennistico dei quarti di finale tutte le prime classificate e le tre migliori seconde, per un totale di 8 formazioni. Stabilite le fantastiche otto squadre, queste vengono messe in due urne: nel primo contenitore le migliori quattro prime qualificate, nella seconda urna la peggior prima e le tre migliori seconde.

Prima estratta Urna 1 vs Prima estratta Urna 2 (Incontro X)

Seconda estratta Urna 1 vs Seconda estratta Urna 2 (Incontro Y)

Terza estratta Urna 1 vs Terza estratta Urna 2 (Incontro W)

Quarta estratta Urna 1 vs Quarta estratta Urna 2 (Incontro Z)

Il passo successivo, invece, riguarda le final-4. Le semifinali si giocheranno seguendo questo criterio: vincente incontro X affronta la vincente dell' incontro Z ; mentre la vincente incontro Y se la vedrà con la vincente incontro W. I quarti di finale e le semifinali si giocheranno in gara secca; in caso di parità si procede direttamente ai calci di rigore. I supplementari, invece, saranno previsti per la finalissima in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari.

Il debutto della Rappresentatva Piemonte VdA è fissato per oggi contro Marche. Il TDR è pronto a cominciare e noi non vediamo l’ora di condividere gioie ed emozioni del percorso delle nostre selezioni.