U19 Regionali, nel pomeriggio di sabato scattano le fasi finali

Volpiano, Lucento, Cheraschese e Pro Eureka nelle giornate di sabato e mercoledì si giocano il pass per accedere alla finalissima della categoria U19 Regionale , con l’obiettivo di laurearsi la nuova regina della stagione 2022/23 . Le final-4 cominceranno in questo weekend.

Sfide da brividi e affascinanti nelle quali si scontreranno le quattro vincitrici dei gironi. Il Volpiano fa gli onori di casa al Lucento in un appuntamento che potrebbe benissimo essere una finale anticipata, vista l’elevata qualità delle due rose. Dall’altro lato del tabellone, invece, la sorpresa Pro Eureka è attesa nella tana della Cheraschese.

Nel pomeriggio di sabato scatterà anche l’appuntamento con la Coppa Piemonte, nella quale si sfideranno le seconde, terze e quarte di ogni raggruppamento per un totale di 12 club. Le sei vincenti si qualificano al secondo capitolo; al quale parteciperanno anche le prime classificate di ciascun girone non laureatisi campioni regionali.

Nelle date del 13, 17 e 20 Maggio si sfideranno in tre triangolari con scontri di sola andata. Accedono alle semifinali tutte le prime e la miglior seconda classificata (27 Maggio e 3 Giugno); la finalissima è in programma il 10 Giugno in campo neutro. Ecco qui sotto il tabellone completo:

U19 REGIONALI-FASI FINALI

SEMIFINALI DI ANDATA - Sabato 29 aprile ore 16

Volpiano-Lucento

Cheraschese-Pro Eureka

SEMIFINALI DI RITORNO Mercoledì 3 maggio ore 20.30

Lucento-Volpiano

Pro Eureka-Cheraschese

FINALE: Sabato 6 Maggio ore 18.

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

ANDATA: Sabato 29 APRILE-RITORNO: Sabato 6 MAGGIO (ore 16)

Alicese Orizzonti-Alpignano

Lascaris-Città di Cossato

Cenisia-Cuneo Olmo

Saviglianese-Cbs

Gassinosanraffaele-Ivrea

Giovanile Centallo-Vanchiglia

TRIANGOLARI: (13, 17 e 20 Maggio)

SEMIFINALI: 27 Maggio e 3 Giugno

FINALE: 10 Giugno