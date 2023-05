U19 Regionali, Volpiano Pianese e Cheraschese si prendono il primo atto

Buona la prima per Cheraschese e Volpiano Pianese . A sorridere, infatti, sono state le brigate di Roldan e Vitelli capaci di indirizzare la semifinale di andata fin dalle prime battute. I

bianconeri hanno avuto la meglio sulla Pro Eureka, successo di misura per 4-3 che permetterà alla Cheraschese di gestire il minimo scarto nel match di ritorno in programma questa sera a Settimo. Più fiduciosa di obliterare il biglietto per la finalissima del Torneo la Volpiano Pianese, vittoriosa tra le mura amiche contro il Lucento (2-0).

Nel turno preliminare della Coppa Piemonte e Valle d'Aosta, invece, è terminata in parità la sfida tra Alicese Orizzonti e Alpignano, con gli azzurri che hanno riacciuffato per i capelli la contesa nei concitati minuti finali. Bene il Lascaris, che vince il primo set con il Cossato (2-1); stesso discorso anche per la sorpresa Saviglianese, che ha messo alle corde la quotata CBS (2-0); il Cenisia ha superato l'ostacolo Cuneo Olmo (2-1); mentre sono terminate con il simbolo “X” le partite tra GassinoSanRaffaele-Ivrea (2-2) e Giovanile Centallo-Vanchiglia (1-1). Ecco qui sotto il programma completo con i risultati e il prossimo turno.

TITOLO REGIONALE U19:

SEMIFINALI ANDATA

Cheraschese-Pro Eureka 4-3

Volpiano Pianese-Lucento 2-0

SEMIFINALE RITORNO - OGGI ORE 20.30

Pro Eureka-Cheraschese

Lucento-Volpiano Pianese

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA U19 REGIONALE

TURNO PRELIMINARE ANDATA

Alicese Orizzonti-Alpignano 1-1

Lascaris-Cossato 2-1

Saviglianese-CBS 2-0

Cenisia-Cuneo Olmo 2-1

GassinoSanRaffaele-Ivrea 2-2

Giovanile Centallo-Vanchiglia 1-1

TURNO PRELIMINARE RITORNO - SABATO 6 MAGGIO ORE 16

Alpignano-Alicese Orizzonti

CBS-Saviglianese

Cossato-Lascaris

Cuneo-Cenisia

Ivrea-GassinoSanRaffaele

Vanchiglia-Giovanile Centallo