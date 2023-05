U19 Regionali, La Volpiano Pianese attende il Genova. In Coppa Piemonte ufficializzati i gironi

La squadra di Santoro, infatti, ha avuto il merito di confermarsi dopo il trionfo della passata stagione e anche quest’anno sarà impegnata in match esaltanti e sensazionali contro le vincenti delle altre regioni. I biancazzurri sono stati inseriti nel triangolare A assieme a Genova Calcio e Cisanese. L’esordio è fissato per. questa domenica alle ore 15.30 nel fortino delle “Foxes” con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura.

In caso di vittoria la Volpiano Pianese chiuderà il girone il 20 Maggio nella casa della Cisanese; se, invece, la banda di Santoro dovesse uscire sconfitta ecco che il prossimo appuntamento è fissato a mercoledì 17. Nella mattinata odierna, invece, sono stati decretati gli accoppiamenti della Coppa Piemonte Valle d’Aosta.

Archiviato il turno preliminare le sei formazioni qualificate assieme alle tre società uscite sconfitte dalla Final-4 per il titolo regionale sono state suddivise in tre gironi da tre squadre ciascuno. Alle semifinali accederanno solamente le prime e la miglior seconda. Nel gruppo A si contenderanno un posto nella storia Cheraschese, CBS e la sorpresa Centallo; il girone B è composto da Pro Eureka, Lascaris e Alpignano; infine il C sarà campo di battaglia per Lucento, Ivrea e Cuneo Olmo. Ecco qui sotto i gironi completi.

U19 REGIONALI - FASE NAZIONALE

Domenica 13 Maggio ore 15.30

Volpiano Pianese-Genova Calcio

Mercoledì 17 Maggio - ore 18.30

Cisanese- perdente sfida 1

Domenica 20 Maggio - ore 15.30

Vincente sfida 1 - Cisanese

U19 COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

GIRONE A: Cheraschese, CBS, Centallo.

GIRONE B: Pro Eureka, Lascaris, Alpignano.

GIRONE C: Lucento, Ivrea, Cuneo Olmo.

SEMIFINALI: Andata Sabato 27 Maggio; Ritorno sabato 3 Giugno.

FINALE: Sabato 10 Giugno 2023