U19 Regionale: road to Scudetto per la Volpiano Pianese. Domani il debutto con il Genova Calcio

Le “Foxes”, per il secondo anno consecutivo, hanno conquistato il titolo U19 regionale e si confermano a tutti gli effetti la possibile mina vagante degli spareggi nazionali. Una stagione condotta con qualità e resa ancora più dolce dal successo nella finalissima contro la Cheraschese, che ha permesso ai biancazzurri di alimentare sogni e speranze in vista delle prossime affascinanti sfide.

La squadra di Davide Santoro debutta nella giornata di domani contro il Genova Calcio; ancora da programmare il match con la Cisanese (formazione lombarda), in caso di successo o sconfitta proprio con i rossoblù.

Soddisfatto del percorso il condottiero della Volpiano Pianese Davide Santoro che si sente pronto in vista dei play-off nazionali. “Siamo consapevoli della nostra forza e lo abbiamo dimostrato in questi due anni intensi e ricchi di soddisfazioni sia individuali che collettive. Giochiamo sempre per vincere, ma se non dovesse accadere nulla toglierà alla magnifica stagione che abbiamo fatto. Sono gare da dentro o fuori, dove il minimo errore può costare caro, ma sono fiducioso della coesione e della qualità di questo gruppo. Affrontiamo questa fase come un sogno; e ai miei ragazzi dirò di non precludersi nulla. Proveremo con tutte le nostre forza di raggiungere di Firenze e portare il nome della Volpiano Pianese sul tetto d'Italia”.