CBS, inizia l'era Cuccarese. "Un bel banco di prova"

Si respira aria di restyling in casa CBS. La società rossonera, nei giorni scorsi, ha ufficializzato che sarà Salvatore Cuccarese il nuovo Direttore Sportivo per la Prima Squadra (militante nel campionato di Promozione) e Juniores.

Una figura importante con un passato affascinante al Vanchiglia quella del nuovo diesse, pronto a iniziare questa nuova avventura con le furie rosse. Lunga e ricca di emozioni la carriera di Cuccarese in granata. “Ho sempre dato tutto me stesso per il Vanchiglia, società che è stata fondamentale per il personale percorso di crescita.”

Diversi i momenti brillanti. “Rammento il titolo regionale del 2013 e l’approdo in Eccellenza con la prima squadra nel 2018”. Un connubio ha legato il nuovo diesse rossonero al Vanchiglia. “Sono stati ventidue anni intensi e ricchi di soddisfazione e allo stesso tempo di incomprensioni; ma come ogni storia che si rispetta è giunto il momento di separarsi. Ho dato tanto a questa società, portandola dalla prima categoria al campionato di Eccellenza. Al Vanchiglia sono arrivate persone nuove, che vogliono intraprendere il loro percorso e ho scelto di intraprendere una nuova strada anche per una crescita personale”.

Diversi i calciatori lanciati da Salvatore Cuccarese; su tutti Kaly Sene che gioca nel campionato svizzero, dopo una trafila nel settore giovanile della Juventus. Allo stesso modo emozionato anche per i tanti giovani entrati in pianta stabile in Prima squadra. La missione di Cuccarese col CBS? “Non nascondo che ho avuto diverse chiamate, ma quando si è presentata l’offerta della società di Maurizio Ariaudo non ho esitato; soprattutto per il fiorente settore giovanile. CBS sarà un bel banco di prova, un motivo in più per cercare di fare bene. Mi aspetto di lavorare in serenità e valorizzare i tanti ragazzi presenti. L’obiettivo sportivo, invece, è quello di riportare il club in Eccellenza, dopo la retrocessione nella categoria inferiore in questa stagione”. L’ora “X” per la CBS è ufficialmente cominciata e Salvatore Cuccarese, conosciuto da tutti come “Cucca”, non vede l’ora di coltivare ambizioni, sogni e speranze.